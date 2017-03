Macky Sall aux Sénégalais de l’Extérieur: « nous ne pouvons pas allouer des financements de manière dispersée » Le Président Macky Sall a demandé hier, à ses compatriotes vivant en Suisse de se constituer en « association » pour bénéficier du Fonds d’appui à l’investissement des sénégalais de l’extérieur (FAISE). « On ne peut pas vous financer de manière dispersée. Vous devez vous organiser. C’est mieux », a dit le chef de l’Etat lors d’une rencontre, à Genève, avec des membres de la diaspora sénégalaise établis en Suisse.

Rédigé par leral.net le Jeudi 23 Mars 2017 à 10:49 | | 0 commentaire(s)|

Le FAISE est doté d'un financement annuel de trois milliards de francs CFA, a indiqué Macky Sall, en présence de Nata Samb Mbacké, l’administratrice de ce Fonds. Mme Samb assure que les financements du FAISE pour l’année en cours seront « bientôt » disponibles.



Les Sénégalais vivant en Suisse ont réclamé au Président Sall l’ouverture d’un consulat du Sénégal à Genève. Ils ont aussi demandé au chef de l’Etat de faire venir en Suisse des services administratifs chargés de les inscrire sur les listes électorales et de recevoir leurs demandes d’établissement de la nouvelle carte d’identité nationale à puce Cedeao.



Macky Sall préfère à l’ouverture d’un consulat sénégalais en Suisse, la création, à l’ambassade du Sénégal, d’une nouvelle direction chargée d’assurer les services consulaires, d’autant plus que seulement un millier parmi ses compatriotes y vivent.



Par ailleurs, l’ancien ministre sénégalais du Commerce, Aicha Agne Pouye, présente à la rencontre de la communauté sénégalaise avec le Président Sall, a plaidé pour l’ « intégration » des cadres sénégalais à l'international dont une partie siège à Genève.



Elle a demandé à chacun de ses compatriotes travaillant dans les organisations internationales de jouer le rôle de représentant du Sénégal. Avant de recevoir ces compatriotes, le président Sénégalais a donné une conférence à l’université de Genève, sur le Thème : « Pour un nouveau regard sur l’Afrique ».



Cette conférence faisant partie du programme de sa visite officielle de trois jours en Suisse, depuis lundi dernier, à l’invitation de la présidente de la confédération Helvérique, Mme Doris Leuthard.



Enquête



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook