Macky Sall aux responsables thiessois de l’Apr : « Thiès représente pour moi un enjeu politique de taille »

Thiès constitue un enjeu électoral énorme pour le pouvoir. La position non affichée de Thierno Alassane Sall pour les Législatives, fait craindre le pire au locataire du Palais. Du palais de la République, Macky Sall se cherche pour combler le vide laissé par son ex-ministre, coordonnateur de l’Apr à Thiès.



Dans ce sens, l’Observateur, rapporte qu’il a longuement échangé avec le président du Conseil d’administration (Pca) du Fonds de garantie des investissements prioritaires et l’a invité à s’engager dans la bataille pour Thiès-Ouest, fief de Thierno Alassane Sall, d’Idrissa Seck , président du Rewmi et Mouhammed Lamine Massaly ( Pds) .



Macky Sall a fait part à Dr Pape Amadou Ndiaye, sa volonté de le voir s’investir pleinement pour la victoire de Benno Bokk Yakaar dans cette commune. «Thiès est un enjeu de taille pour moi. Faites tout pour au moins gagner la commune de Tjhiès Ouest », recommande-t-il à son interlocuteur. Et, en cas de victoire à Thiès, il promet d’ouvrir les portes du palais aux responsables de la ville.