Macky Sall demande à ses camarades “indisciplinés” de savoir raison garder On ne le dira jamais assez : le Président de l’Alliance pour la République reste plus que marqué par l’indiscipline qui prévaut, depuis quelque temps, dans son propre Parti. La preuve, lors d’une cérémonie, ce dimanche, consacrant l’adhésion à l’Apr d’une centaine de jeunes cadres venus d’horizons divers, Macky sall dit noter avec beaucoup de regrets les sorties malheureuses de certains leaders de son Parti, ces derniers temps.



Rédigé par leral.net le Lundi 15 Mai 2017 à 05:38 | | 0 commentaire(s)|

Aussi, appelle-t-il ses camarades de l’Apr qui s’insultent en public ou qui font montre d’une violence inouïe à taire les querelles et à se retrouver autour de l’essentiel. «Cette situation ne doit pas nous départir de notre logique», poursuit Macky Sall, tout en les invitant à savoir raison garder. Car le contexte, pour lui, ne permet plus certains actes.



Macky Sall déclare par ailleurs à l’endroit des responsables de son propre Parti de respecter les choix, lors de l’établissement des listes pour les élections législatives prévues, au mois de juillet prochain. Car, pour lui, «tout le monde ne peut pas figurer sur les listes». Continuant toujours sur cette lancée, il ajoute : «les batailles de positionnement aussi ne nous profitent guère».



A l’occasion de cette manifestation politique organisée dans un hôtel de la place, les nouveaux cadres du Parti présidentiel ont manifesté toute leur volonté de suer sang et eaup pour aider le régime à gagner les batailles électorales futures.



Engagés, conscients et décidés à accompagner le Sénégal dans sa dynamique de l’émergence. Tels sont, en quelques sorte, les propos du président Macky Sall aux jeunes cadres ayant décidé, ce dimanche, de rallier sa cause.



Ces derniers, plus d’une centaine, ont officiellement adhéré au Parti au Pouvoir. La rencontre s’est déroulée dans un hôtel de la place, en présence de Mame Mbaye Niang, ministre de la Jeunesse et de l’Emploi des jeunes, et de Thérèse Faye Diouf, Directrice de la Case des Tout-Petits.



Ce sont des promoteurs économiques, juristes, membres de la société civile entre autres, qui rejoignent le ‘‘Macky’’. Selon Abdou Karim Kane, un des leurs, ils vont se battre corps et âmes pour le succès du président.



«Nous allons mouiller le maillot», a-t-il lancé devant ses camarades, qui défendent tous n’avoir aucune crainte lorsqu’il s’agit d’accompagner le président Macky Sall. «En adhérant à la Coalition présidentielle, nous nous engageons à soutenir le président dans ses actions pour un Sénégal Emergent», soutient Oumar Samb, économiste et ex-responsable du Parti démocratique sénégalais à Diourbel.



«Passez partout où la main ne passe et repasse, pour inciter les jeunes à rejoindre cette initiative pour un Sénégal émergent», leur ordonne le Président de la République.



Avec ces adhésions, c’est dire que quelques jours seulement après les départs de Hélène Tine et de ‘‘Bes Dou Niak’’ de Serigne Mansour Sy Diamil de la Coalition présidentielle, le Parti au pouvoir voit ses rangs se grossir.



Ousmane THIANE, Stagiaire à Actusen.com

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook