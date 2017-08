Macky Sall dépêche une délégation gouvernementale en Sierra-Léone

Le chef de l’Etat sénégalais a dépêché, ce mercredi, une délégation gouvernementale en Sierra-Leone, suite au décès de plusieurs personnes, dans une coulée de boue, survenue lundi, à Freetown, la capitale, a appris l’APS.



"Cette délégation, conduite par le ministre des Forces armées, Dr Augustin Tine et composée de plusieurs membres du gouvernement, est porteuse d’un message personnel du Président Macky Sall à son ami et frère, le Président Ernest Bai Koroma, exprimant la compassion et la solidarité agissante du Sénégal au peuple sierra-léonais", écrit le porte-parole du gouvernement dans un communiqué.



"Déjà, souligne la même source, dès les premières heures de la survenue de cet événement douloureux, le chef de l’Etat a présenté, au nom de la nation, ses condoléances attristées au président Koroma et au peuple frère sierra-leonais".