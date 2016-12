« Macky Sall dirige le pays, mais ne contrôle rien du tout » : la gifle porte les empreints de Me El Hadj Diouf

Le Président de la République ne lui doit plus rien, absolument rien du tout ! Pour cause, Président du Parti des travailleurs et du peuple (Ptp) a sévèrement cogné contre lui.



Pour ce faire, l’Avocat Me El Hadj Diouf a déclaré : « Macky Sall dirige le pays, mais ne contrôle rien du tout ».



Dans un entretien avec le journal L’Observateur, le député revient sur ses propositions de loi portant abrogation de la parité et de la restauration de la peine de mort.



Evoquant les attaques dont il fait l’objet, l’Avocat Me El Hadj Diouf rue dans les brancards en ces termes : « ceux qui m’attaquent sont des opportunités de la pire espèce ».



Autre sujet évoqué avec nos confrères : la récente visite d’Etat que le Président de la République, Macky Sall, a effectuée en France.



