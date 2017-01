Macky Sall en campagne en banlieue : "Allez-vous inscrire" Pour sa troisième descente en banlieue en l'espace de moins d'un an, le Président Macky Sall a inauguré hier le stade Alassane Djigo et effectué la pose de la première pierre pour la réhabilitation de la Grande Mosquée de Pikine. Occasion saisie pour "vendre ses réalisations auprès des populations de la banlieue et inciter les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales.

Rédigé par leral.net le Mercredi 11 Janvier 2017 à 09:24 | | 0 commentaire(s)|

Le Président Macky Sall a d'abord procédé à la pose de à la pose de la première pierre de la Grande Mosquée de Pikine, construite bien avant l'indépendance. Une mosquée qui était tombée en ruines et dans un état de délabrement avancé. La réhabilitation du lieu de culte sera entièrement prise en charge dans le cadre du programme spécial des cités religieuses pour un coût global de 700 millions de francs CFA.



A peine, la pose effectuée, le Président Macky Sall a insisté, "la construction de cette mosquée est un voeu pieux de toute la population de Pikine. Je demande à l'entreprise en charge des travaux de faire vite, d'accélérer la cadence pour que la mosquée soit réceptionnée dans un délai de 10 mois", a insisté le chef de l'Etat. Les représentants des familles religieuses sur place ont tous exprimé leur gratitude.



En face de la Grande Mosquée, le stade Alassane Djigo grouillait de monde. Sur place, le Président Macky Sall venu inaugurer l'enceinte a soutenu que ce vaste programme d'investissement dans sa volonté de renforcer le dynamisme de la ville de Pikine qui constitue un pôle essentiel dans l'aménagement et le développement durable de Dakar. Le stade, un joyau financé à hauteur d'un milliard trois cent million de francs, dispose désormais d'un complexe sportif moderne .



Visiblement heureux des projets qu'il a déjà réalisés ou qui sont en phase de réalisation à Pikine et à Guédiawaye et soucieux d'obtenir un second mandat, le Président Macky Sall n'a pas manqué de faire un clin d'oeil aux populations de la banlieue. " Je ne vous demande pas de voter pour moi, mais je vous exhorte à aller vous inscrire sur les listes électorales pour avoir une carte d'identité, pour être un citoyen", a-t-il lancé en wolof.



Source la tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook