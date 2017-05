Macky Sall en colère contre les responsables de son parti: "Vos comportement agacent les Sénégalais... Cela va cesser "

Le chef de l'Etat n’a pas encore digéré son trop plein de colère après les affrontements notés dans la quasi-totalité des départements lors des assemblées générales d’investitures de la coalition Benno Bokk Yakaar. De retour d'un périple qui l’a conduit en Arabie Saoudite et en Inde, Macky Sall a convoqué une réunion du Secrétariat exécutif de son parti hier, pour exprimer le mal qui le ronge. Ainsi, s’adressant à ses hommes, il leur a dit : «Vos comportements agacent les Sénégalais et m’agacent. Et cela va cesser ».



«Les attaques par presse ou par jeunes interposés entre responsables, j’ai identifié leurs commanditaires et je sévirai en temps opportun, car je ne me laisserai pas dicter ma conduite », a-t-il prévenu, avant d’ajouter : « J’ai voulu donner la parole à la base en vous demandant de mener des investitures, vous avez montré à la face du monde, que vous êtes incapables d’organiser des investitures paisibles. Désormais, je le ferai moi-même ».



Le président Macky Sall a ordonné la suspension des investitures, a déclaré que « sauf situation exceptionnelle, les membres des gouvernements et d’autres responsables ne seront pas sur les listes ».



« Les départements seront dirigés par des apéristes avec une portion non négligeable aux alliés », a-t-il confié.



Source : L’As