Macky Sall en tournée économique:" Je ne suis pas un Président qui reste assis..."

Le président de la République a attendu le dernier jour de sa tournée économique dans les régions de Saint-Louis et Matam pour faire "parler la poudre" à partir du nord. Lors de la cérémonie de lancement des travaux de réhabilitation de la route nationale n°2, hier, à Ourossogui, Macky Sall s'est attaqué à ceux qui dénoncent ses nombreux voyages à l'étranger où ses tournées économiques à l'intérieur du pays." Si je vais à l'étranger, ils disent que je voyage trop. Si je vais à l'intérieur du pays, ils disent qu'il est en train de faire une campagne déguisée. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse ? Ni rester assis, ni debout ! Qu'est-ce qu'ils veulent ? Rester au Palais assis ? Je ne suis pas un Président qui reste assis. Je vais faire le tour du monde rural pour m'enquérir des difficultés des populations, inaugurer et lancer des projets ", s'est lâché le Président Sall.



D'après lui, si le gouvernement est en train de répondre, aujourd'hui, aux urgences des populations, c'est parce que rien n'a été fait et "tout est à construire et reconstruire". Ce constat, dit-il, il l'a fait, entre 2009 et 2012, lorsqu'il a fait le tour de toutes les localités du pays au moins 3 fois. Ainsi, après son arrivée à la magistrature suprême , en mars 2012, il a très vite lancé le Plan Sénégal émergent (Pse) pour mettre fin "au drame" de ces populations qui étaient laissées à elles-mêmes.



Toutefois, note-t-il, après seulement 2 ans d'application, le Pse qu'il avait lancé en février 2014, commence à faire "ses preuves". En atteste, renseigne-t-il, le taux de croissance de 6,7 % que le Sénégal a atteint en 2016. Pourtant, regrette-t-il, quand le Sénégal s'est fixé comme objectif d'atteindre un taux de croissance de 6,5 %, en 2016, "on nous disait que 6,5 %, ce n'est pas possible".



Le Pse, rappelle le Président Sall, est une "politique de développement réfléchie qui émane de nous-mêmes sur la base d'un diagnostic sérieux qui a pris trois années". Ainsi, pour poursuivre dans cette dynamique, il promet de mettre en place "toutes les infrastructures pour que le développement économique du Sénégal soit un développement durable".



Selon le Chef de l'Etat, "le Sénégal est en train de changer" et "nous vivons un nouveau paradigme qui appelle des ruptures". "Malheureusement, tout le monde ne comprend pas au même moment le sens de ces ruptures. Les populations qui voient et qui touchent le sens de ces réalités, le résultat induit par cette politique de rupture, ne diront pas non", conclut-il.



Ndèye Safiétou Nam avec Enquête