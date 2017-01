«Macky Sall est obsédé par un second mandat et tétanisé par une cohabitation inévitable », selon la Coalition Samm Li nu bok

La Conférence des Leaders de la Coalition Samm Li nu Bokk SLB/AS qui s’est réunie le vendredi 20 janvier 2017 au siège de CET Jariň Sama Reew, sous la présidence de son coordonnateur, le Pr Buuba Diop, estime que le « régime de Macky Sall est obsédé par un second mandat et aussi tétanisé par une cohabitation inévitable », et c’est pourquoi il utilise des moyens non conventionnels pour « éliminer des adversaires et concurrents réels et/ou potentiels ».



Se prononçant sur la situation nationale, la Coalition a relevé et fustigé le passage en force permanent érigé en mode de gouvernance par le régime de Macky Sall, pour toutes les décisions majeures ayant trait à la vie de la Nation.



« Au niveau économique et social, il est à noter le saupoudrage, le style bling-bling qui va laisser aux générations présentes et futures des dettes faramineuses à payer. Dans le même temps, les masses populaires sont confrontées à des pénuries et hausses insupportables des prix des denrées de consommation courante (sucre, huile, viande, gaz domestique…) ainsi qu’à la cherté du coût de l’électricité en milieu rural. Et pourtant, la Coalition constate avec stupeur l’ampleur et la diversité des moyens inacceptables déployés par le régime de Macky Sall, obsédé par un second mandat et tétanisé par une cohabitation inévitable, pour éliminer des adversaires et concurrents réels et/ou potentiels. Il en est ainsi à travers la calomnie et la violation de la vie privée d’adversaires politiques, de l’utilisation du glaive administratif pour réduire au silence des fonctionnaires émérites, allant jusqu’à leur radiation pure et simple de la fonction publique », a dénoncé la coalition dans un communiqué.



Dans ce même ordre d’idées, la Coalition Samm Li nu Bokk avance que « c’est cette même logique qui a conduit aujourd’hui à l’emprisonnement de Bamba FALL et de 08 autres militants du Parti Socialiste (PS) ainsi qu’à la menace de levée de l’immunité de la députée Aminata DIALLO, comme traitement donné à un conflit interne à ce parti ».



La Coalition fustige ainsi ce qu’elle appelle « l’instrumentalisation de la Justice et du Parlement sénégalais à des fins de règlement de comptes politiques par le pouvoir en place. Pareille forfaiture interpelle en effet tous les patriotes et démocrates de notre pays, soucieux de promouvoir l’Etat de droit, le fonctionnement régulier des institutions républicaines et la défense des libertés démocratiques. Ces manipulations sont d’autant plus inacceptables qu’elles sont opérées dans un contexte pré-électoral où la haute hiérarchie du PS cherche visiblement à donner des gages de fidélité au Président Macky SALL ».



Pour toutes ces raisons, la Coalition Sàmm Li Nu Bokk/Alternative Solidaire (SLB/AS) appelle tous les républicains, patriotes et citoyens « à s’opposer à cette dictature émergente qui a déjà fait son lit et qui procède insidieusement par élagages successifs, pour porter atteinte aux libertés individuelles et collectives. La Coalition appelle à une large mobilisation pour assurer la fiabilité du processus électoral et prévenir tout contentieux grave ».



A cet effet, la Coalition préconise « la mise en place du comité de veille et de suivi du processus électoral avec des personnalités et des organisations neutres, au-dessus de tout soupçon » tout en exigeant « le respect du calendrier électoral républicain et exhorte tous les citoyens à s’opposer à une prolongation du mandat des députés de l’actuel parlement ».



Enfin, la Coalition appelle tous les républicains, démocrates et patriotes à s’opposer par tous les moyens légaux et légitimes « aux projets et pratiques antidémocratiques du régime du Président Macky Sall qui est en train d’ores et déjà de mettre en place, à l’intérieur du pays comme à travers la diaspora, tout un système de tricheries pour opérer un hold-up électoral lors des élections législatives de 2017 et présidentielles de 2019 ».





