Macky Sall et Jacob Zuma saluent le partenariat sénégalo-sud-africain dans le cadre du NEPAD Le Président Macky SALL a été accueilli par son homologue sud-africain, S. E. M. Jacob Zuma, à Cape Town, hier matin. Après leur tête-à-tête, les deux Chefs d'Etat ont présidé les pourparlers entre les délégations sénégalaise et sud-africaine. Il a été fortement réaffirmé l'excellence des relations entre les deux pays que les Présidents Sall et Zuma ont décidé de renforcer dans tous les domaines économique, culturel et politique dans la pure tradition du panafricanisme. Les secteurs de l'énergie, des mines, de la culture et du tourisme, entre autres, ont été au menu des échanges. Les deux Chefs d'Etat ont également salué leur Partenariat dans le cadre du NEPAD, qu'ils envisagent de consolider. Des Mémorandums ont été signés par les Ministres des Affaires étrangères ainsi que du Tourisme des deux pays.

Rédigé par leral.net le Mercredi 25 Octobre 2017 à 08:58



