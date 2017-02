Macky Sall et la vice-présidente de la Gambie, Fatoumata Jallow Tambajang Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 14:05 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République à reçu en audience ce Vendredi la vice-présidente de la Gambie . Fatoumata Jallow Tambajang a remercié le Chef de l'Etat pour son rôle dans la gestion de l'impasse politique post-électorale en Gambie . Les deux pays comptent également revitaliser leurs relations de coopération . Pour la Gambie , les urgences ont pour noms, réformes constitutionnelle et judiciaire , réforme de l'économie et surtout rétablir la cohésion sociale.





