Macky Sall et le Général Babacar Gaye, ancien CEMGA et ancien représentant spécial du S.G des Nations Unies Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Février 2017 à 14:09 | | 0 commentaire(s)|

Le Président de la République a reçu en audience le Général Babacar GAYE , ancien CEMGA et ancien représentant spécial du S.G des Nations Unies . Toujours prêt à répondre à l'appel de devoir , le Général GAYE a été élevé à la dignité de grand croix dans l'ordre du mérite.



Accueil Envoyer à un ami Partager