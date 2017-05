Macky Sall et les Baye Fall en symbiose: le chef de l'Etat se rattrape par un important don en matériels agricole et médical Les relations entre le Président Macky Sall et la famille de Mame Cheikh Ibra Fall ont été exécrables depuis que Macky Sall, à peine élu à la magistrature suprême, avait ordonné de récupérer tous les véhicules affectés par l'ancien régime sous Wade aux chefs de village et chefs religieux dont celui du Khalife général des Baye Fall, Serigne Cheikh Dieumb Fall.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Mai 2017 à 12:38 | | 0 commentaire(s)|

Cet acte avait suscité un tollé et une indignation au sein de la famille Baye Fall. Mais aujourd'hui, tout semble se dissiper avec cet important lot de matériel et médical offert par le Président de la République au Khalife de Mame Cheikh Ibrahima Fall, Seigne Cheikh Dieumb Fall, qui a reçu cet important don.



Ce lot est d'ailleurs composé de trois tracteurs entièrement équipés et une ambulance médicalisée destinée à la commune de Touba Fall où vit une importante communauté Baye Fall. Il a été remis par l'ambassadeur itinérant Pathé Diakhaté. La remise des clés s'est déroulée dans la sobriété et la plus grande discrétion dans la demeure du Khalife , sise au quartier Palène à Mbacké. Cet acte de haute portée sociale a été très apprécié par le Khalife, Serigne Cheikh Dieumb Fall, qui a formulé des prières pour le Président Macky Sall et pour un Sénégal émergent.



D'ailleurs, ke Khalife a rappelé que de tous les régimes, c'est la première fois qu'il réceptionnait un tel matériel, surtout l'ambulance qui est en effet venue à son heure. " C'est une vieille doléance des populations de Touba Fall et environs, qui éprouvent d'énormes difficultés pour évacuer les malades dans les structures sanitaires", dira le porte-parole.



A rappeler que le commune de Touba Fall, à quelques encablures de de la ville sainte de Touba, où chaque fils de Cheikh Ibra Fall dispose d'un village, vient de recevoir ainsi sa première ambulance (depuis l'indépendance) pour une commune polarisant notamment 39 villages.



source: La Tribune

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook