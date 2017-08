Macky Sall "félicite" Abdoulaye Daouda Diallo: "Les élections ont été bien organisées...nous les avons gagnées"

Malgré les «nombreuses irrégularités», le Président Macky Sall se dit satisfait de l’organisation du scrutin du 30 juillet 2017. Le chef de l’Etat qui s’exprimait hier, à la réunion du Secrétariat exécutif nationale (Sen) de l’Apr, a, d’ailleurs, affirmé que ces «élections ont été bien organisées» et « félicité» son ministre de l’Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo.



«Il faut tirer le chapeau à l’Administration, surtout au ministère de l’Intérieur où les agents ont travaillé 24h/24 », félicite-t-il. Le président a rappelé que le scrutin a été organisé en quatre (4) mois, avec plus de 6 millions d’inscrits.



«C’est 7 tonnes de matériels qui ont été acheminés à l’étranger. Le vote s’est déroulé partout. L’opposition est dans son rôle, mais les quelques problèmes notés, ne remettent en question la sincérité du scrutin », note-t-il, selon ses propos rapportés par L’Observateur.



Selon les résultats encore provisoires, la coalition Benno Bokk Yakaar rafle 125 des 165 sièges de la future Assemblée nationale, suivie de la coalition Gagnante Wattu Senegaal (19 sièges) et Manko Taxaawu Senegaal qui glane 7 sièges.



Dans sa communication, Macky Sall a refusé de verser dans ce qu’il qualifie de « faux débat» sur les 49,48% obtenus par la liste de la majorité. «L’essentiel, c’est qu’on a gagné. On a eu une victoire, c’est le plus important », souligne-t-il.



D’ailleurs, il a évoqué l’exemple de la France où Emmanuel Macron a obtenu la majorité des sièges avec seulement 40% des voix. D’après Macky Sall, les résultats ont confirmé que les populations lui font confiance. A ce titre, il a révélé que ses partisans ont fait mieux, avec 300.000 voix de plus récoltés entre le Référendum du 20 mars 2016 et les Législatives du 30 juillet dernier.