Macky Sall interdit toutes les activités sportives ou culturelles sur l’étendue du territoire national pendant toute la durée de la campagne électorale.

La finale de la coupe de la Ligue, qui opposait ce samedi 15 JUILLET 2017 au Stade Demba DIOP, l'Union Sportive de Ouakam (USO) et le Stade de Mbour a été le théâtre d'une violence inacceptable, occasionnant la mort de huit personnes et plusieurs blessés.



Le Gouvernement, après avoir regretté et condamné ces incidents tragiques, s'incline respectueusement devant la mémoire des victimes, présente ses condoléances attristées à leurs familles et exprime sa compassion aux blessés.



Le Gouvernement appelle au calme et à la sérénité.



Les services compétents de l'Etat ont déjà pris toutes les dispositions requises pour l'évacuation, l'assistance et le suivi des blessés vers les différents hôpitaux et structures de secours de Dakar.



Une information judiciaire sera ouverte pour faire la lumière sur ces incidents tragiques et situer les responsabilités. La loi sera appliquée dans toute sa rigueur.



Par ailleurs toutes les activités sportives ou culturelles sont interdites sur l’étendue du territoire national pendant toute la durée de la campagne électorale.







Fait à Dakar, le 15 juillet 2017

Le Ministre Porte-parole du Gouvernement

Seydou GUEYE