« Macky Sall menace de dissoudre la fédération et de renvoyer le staff » : le ministère des Sports dément le journal L'AS

Rédigé par leral.net le Mardi 19 Septembre 2017 à 16:03 | | 0 commentaire(s)|

Ministère des Sports

Dakar, le 19 septembre 2017

----------





Monsieur le Directeur de Publication,



Dans sa livraison du mardi 19 septembre 2017, le quotidien l’AS a titré à la Une de: « Macky menace la fédération » et à la dernière page : « Macky SALL menace de dissoudre la fédération et de renvoyer le staff ».



Permettez-moi de vous dire, que ces allégations sont fausses et qu’elles sont dénuées de tout fondement et on peut nullement prêter de tels propos au Chef de l’Etat, son Excellence Monsieur Macky SALL.



En vérité, c’est le Ministre des Sports, Monsieur Matar BA, répondant à un questionnement de journalistes, à l’occasion de la finale de la Coupe du Sénégal de Volleyball à « Marius NDIAYE » et dans le cadre de l’accueil de la sélection nationale masculine de basketball de retour de Tunis, à l’aéroport « Léopold Sédar SENGHOR » qui appréciait la décision de la Fifa de faire rejouer le match « Aller » Afrique du Sud-Sénégal comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football « Russie 2018 ».



Pour l’autorité chargée des sports, cette décision constitue une opportunité unique pour le Sénégal de se relancer dans ces compétitions et de se qualifier pour le « mondial 2018 » : une aspiration profonde et légitime du mouvement sportif national et une grande source de motivation pour notre jeunesse.



Il s’agit donc de faire une lecture lucide et serrée de cette situation nouvelle qui s’offre au football ; d’en faire prendre conscience, si nécessaire, à tous les acteurs et partenaires du football et de la capitaliser au maximum.



Le monde du football vient de renouveler sa confiance, à une écrasante majorité, à l’équipe dirigée par Maître Augustin Senghor et le département des Sports, conformément aux grandes orientations de l’Etat en matière de politique sportive et aux instructions de son Excellence Monsieur Macky SALL, Président de la République, est dans une posture non équivoque de respect des textes de la Fifa d’une part, et d’autre part, d’accompagnement à la Fédération Sénégalaise de Football afin que les objectifs qui lui sont assignés puissent être atteints et réalisés dans les meilleures conditions.



Tels sont les éléments d’informations qu’il m’a semblé utiles d’apporter à vos lecteurs et au mouvement sportif national.



Je vous prie de bien vouloir agréer, Monsieur le Directeur de Publication, l’assurance renouvelée de mes sentiments sportifs.





Le Conseiller Technique en Communication

Mbaye Jacques DIOP

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook