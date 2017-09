Macky Sall ne devait pas reconduire Amadou Bâ selon l’économiste Maissa Babou L’économiste Maissa Babou n’est pas d’accord sur le maintien d’Amadou Bâ à la tête du ministère de l’Economie des Finances et du Plan dans le gouvernement de Mouhamed Boun Abdallah Dionne 2.



Rédigé par leral.net le Mardi 12 Septembre 2017 à 17:29 | | 0 commentaire(s)|

Dans un entretien accordé au quotidien Témoin, l’économiste liste les failles de la gestion d’Amadou Bâ. Si le chef de l’Etat avait écouté les remarques faites par les bailleurs de fonds, du moins certains d’entre eux ( car l’on sait que certains bailleurs « trompeurs » applaudissent des deux mains la politique économique de notre pays), il n’aurait pas dû renouveler sa confiance au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan. C’est du moins la conviction de Maissa Babou.



Selon M. Babou, l’un des plus graves échecs enregistrés par Amadou Bâ est constitué par les emprunts répétés et à des taux colossaux. A l’en croire, l’argentier de l’Etat semble ne pas réfléchir sur ses politiques d’emprunt sinon il ne serait pas allé trop loin dans ses emprunts.



En dehors de ces emprunts, l’économiste note aussi des taux de remboursement très élevés…





Le Témoin avec Senego

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook