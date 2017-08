Macky Sall ouvert au dialogue et à la concertation

Avec les élections désastreuses du 30 juillet dernier, tout le monde a appelé au dialogue. Hé bien, Macky Sall et sa coalition sont dans cette perspective ; hier, le chef de l’Etat et président de la coalition Benno Bokk Yakaar a réuni autour de lui la conférence des leaders de la coalition présidentielle, pour apprécier les résultats provisoires issus des élections législatives ; Macky Sall, Moustapha Niass, Ousmane Tanor Dieng … se sont félicités de la nette victoire de la coalition.



Une victoire d’autant plus éclatante, selon les leaders de Bby, qu’elle survient dans un contexte d’une complexité particulière « avec la tenue des Législatives avant la présidentielle, l’adversité de 46 listes concurrentes et les opérations d’intoxication et de manipulation déroulées par l’opposition ».



Tournant la page des législatives, Bby et son président, « convaincus que le dialogue est consubstantiel à la démocratie, réaffirment leur ouverture constante au dialogue et à la concertation ».







