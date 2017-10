Macky Sall passerait au 1er tour (Serigne Mbacké Ndiaye)

Parlant des résultats des dernières élections législatives, certains leaders déclarent à tort, que si nous étions dans le cadre d’une élection Présidentielle, Macky Sall irait au second tour, ce qui est totalement faux jugez-en : n’est-ce pas cette opposition qui dit que c’est Macky SALL qui a financé certaines listes créant ainsi une pléthore de candidats jamais imaginée.



Alors ceux-là dans le cadre d’une élection Présidentielle, voteraient pour leur mentor.



Ensuite ces listes indexées ont récolté au moins 2% des suffrages exprimés, ceux qui donneraient à Macky sall 50%, donc une réélection assurée.



Ensuite, j’ai pu identifier des partis qui étaient en compétition pour ces législatives, mais pour la Présidentielle, voteraient Macky.



Ceux-là ont récolté 7,6% de l’électorat.



Voilà les faits tirés de l’argumentaire de l’opposition qui veut faire croire à l’opinion que si ces législatives étaient une Présidentielle, il y aurait un second tour.



Aussi on n’a pas besoin d’être un analyste politique averti pour comprendre que les Présidents sont toujours plus forts que leur parti, électoralement parlant. Ce qui veut dire que si, malgré les frustrations nées des investitures, les votes-sanctions, la démobilisation de certains, la liste BENNO BOKK YAKAAR a pu obtenir 49%, combien obtiendrait le candidat Macky SALL ?



Je ne saurais le dire avec précision, mais il franchirait la barre des 50%.



Conclusion : si le 30 juillet était une présidentielle, Macky passerait dès le premier tour.



Serigne Mbacké NDIAYE

Président de la CLP