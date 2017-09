Macky Sall perd un fervent défenseur : Yakham Mbaye démissionne de l'Apr

Le désormais ancien Secrétaire d’Etat à la Communication est parti ! Yakham Mbaye a claqué la porte de l’Alliance pour la République.



Selon des sources de Actusen.com, l’homme, qui a sué sang et eau pour la massification du Parti présidentiel dans la Commune de Dakar-Plateau et du département de Dakar, a déposé sa lettre de démission, ce dimanche.



Visiblement, une manière pour lui de venger l’humiliation à lui faite par le Président de la République, Macky Sall, lors du dernier remaniement ministériel de jeudi passé.



Il vient allonger la liste déjà longue de responsables de l’Apr qui ont jeté la manche après la cognée. On se souvient que le Secrétaire d’Etat à l’Alphabétisation et aux Langues nationales, Youssou Touré, à poussé un intense coup de gueule, suite à son limogeage qu’il a appris dans les médias.



Yakham Mbaye était un proche parmi les proches de Macky Sall, déjà quand celui-ci était “mutilé” sous le défunt régime de Me Abdoulaye Wade. "Homme de dignité, l’ancien Directeur de Publication du journal "Libération" préfère l’honneur à des milliards F Cfa”, souffle une source proche du Palais, histoire de commenter ce départ.



Yakham Mbaye a été payé en monnaie de singe. En effet, après avoir bataillé ferme lors des élections législatives, éteint plusieurs foyers de tensions au sein du camp présidentiel et défendu le régime sur les sujets les moins évidents, il a été éjecté du Pouvoir. Sans courtoisie, ni élégance, apparemment. Reste à savoir si Macky Sall acceptera cette démission.



Pourtant, comme le révélait Actusen.com, au lendemain du remaniement ministériel, une mission spéciale et très stratégique devait être confiée, dans les prochains jours, au démissionnaire. Et pas si certain que celui-ci, au caractère trempé, puisse revenir sur sa décision.





