Macky Sall porte la voix du continent à Bruxelles pour le respect des engagements de la COP 21 de Paris

Le chef de l'état sénégalais, Macky SALL a défendu bec et ongles à Bruxelles - devant le monde de la haute finance - l'ambitieux projet des pays de la planète dans la lutte contre le réchauffement climatique. Un leadership dans ce domaine qui se confirme aux côtés du Président congolais, Denis Sassou N'Guesso.



Le Président sénégalais Macky SALL est à la pointe du combat contre le réchauffement climatique. Il vient de porter la voix du continent africain en marge des Journées économiques et de développement de Bruxelles où il était l’invité d’honneur du gouvernement belge. Son engagement constant vis-à-vis du dossier épineux du risque climatique qui va bouleverser les territoires de la planète, vient d’être réitéré sur la très stratégique place diplomatique et économique de l’Europe.



Respect des accords de la COP21- Paris



Du 30 novembre au 12 décembre 2015, la capitale française, au Bourget, avait organisé la plus grande conférence au monde sur le réchauffement climatique. La COP 21 avait permis de conclure un accord engageant 195 États à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Ledit accord « de Paris »,il faut le préciser, est depuis entré en vigueur le 4 novembre 2016.



À la différence de la position affligeante de Donald Trump, qui a défrayé la chronique et qui risque d’exacerber les lignes diplomatiques entre les différentes régions du monde, le Chef de l’Etat sénégalais est monté à la tribune pour affirmer l’ancrage des pays africains dans l’accord de Paris.



Devant un parterre de dirigeants politiques et d’hommes d’affaires européens qui se sont retrouvés à Bruxelles, le Président Macky SALL a réitéré l’engagement du continent à poursuivre le combat pour le respect des accords de Paris, dont l’ambition est de parvenir à mobiliser les contributions des États signataires (différentes d’un pays à un autre) afin de stabiliser le réchauffement climatique dû aux activités humaines « nettement en dessous » de 2°C d’ici à 2100 (par rapport à la température de l’ère préindustrielle) en renforçant les efforts pour atteindre la cible de 1,5°C.



Signalons que la quasi-totalité des Parties ont remis leurs engagements nationaux (INDC) aux Nations-Unies. Son discours audacieux sur ce dossier climatique rejoint la position du Président Denis Sassou N’Guesso, qui a ces dernières années, donné de la voix pour sauver l’Afrique de ces cataclysmes.



Par Ismaël AIDARA (confidentielafrique)