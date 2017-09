Macky Sall regroupe ses "plus" proches collaborateurs au Palais Pour rien au monde le président Macky Sall ne veut s’éloigner de ses plus proches collaborateurs. Il est en train de les regrouper dans sa cour la plus proche, à savoir le Palais présidentiel. Histoire, de lui assurer ses arrières.

Mardi 12 Septembre 2017

Après avoir reconduit Mme Marième Badiane et Mahmout Saleh, le chef de l’Etat a coopté Moustapha Diakhaté au poste de ministre, chef de Cabinet présidentiel. Loin des bagarres qu’il menait à l’Assemblée nationale lors de la 12 législature. Il était le président du groupe parlementaire de la coalition présidentielle, Benno bokk yakaar (BBY). En attendant, d'autres personnalités politiques vont rejoindre les rangs. Et pourquoi pas, Youssou Touré?



La rédaction de Leral.net

