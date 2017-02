Macky Sall rend hommage à l’engagement panafricaniste du Pr Abdoulaye Bathily

Le Président Macky SALL a réuni le Conseil des Ministres, mercredi 1er février 2017, à 10 heures, au Palais de la République a tenu à rendre un hommage appuyé au professeur Abdoulaye Bathily, cadidat malheureux à la présidence de la Commission de l’Union africaine au profit du Tchadien Moussa Faki Mahamat.



« Le Chef de l’Etat a clos sa communication sur son agenda diplomatique, en informant le Conseil de sa participation, du 28 au 30 janvier 2017, à Addis Abéba, au Comité d'orientation du NEPAD et au Sommet des Chefs d'Etat et de Gouvernement de l'Union Africaine. Le Président de la République adresse ses félicitations au Président Alpha CONDE, nouveau Président en exercice, et au Président de la Commission de l’Union Africaine, Monsieur Moussa Faki Mahamat. Enfin, le Chef de l’Etat rend un vibrant hommage au Professeur Abdoulaye BATHILY, pour son engagement panafricaniste qui a guidé sa candidature à la présidence de la Commission de l’Union Africaine », peut-on lire dans le communiqué du Conseil des minstres de ce 1er février 2017.



Par ailleurs, le Premier Ministre, après avoir félicité le Chef de l’Etat pour son action diplomatique dans cette unité africaine retrouvée lors du dernier sommet de l’Union africaine, avec le retour du Maroc dans l’organisation continentale, a axé sa communication sur le suivi des politiques publiques, du climat social, et des diligences à apporter à certains grands projets du Plan Sénégal Emergent.



Massène DIOP Leral.net