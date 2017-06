Macky Sall s'impatiente pour l'actualisation du Code des télécommunications

L'économie numérique a une place centrale dans le Plan Sénégal émergent (PSE). C'est pourquoi hier, en réunion du Conseil des ministres, le Président Macky Sall a invité le Gouvernement à finaliser, dans les meilleurs délais, le processus d'actualisation du Code des Télécommunications.



Le chef de l'Etat a aussi exhorté à veiller au renforcement institutionnel et financier du Fonds de développement du service universel des télécommunications (FDSUT). Toujours dans la même dynamique, il a également invité le Premier ministre à accélérer la mise en place du Conseil national du numérique, et à entretenir un dialogue régulier avec les acteurs privés et professionnels du secteur, au regard de l'impératif de l'implication des entreprises locales dans le développement des projets publics.



