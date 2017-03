Macky Sall salue "la dimension spirituelle exceptionnelle" de Cheikh Ahmad Tidiane Sy

Le président Macky Sall a loué jeudi "la dimension spirituelle exceptionnelle" du défunt khalife général des Tidianes, Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy "Al Makhtoum", rappelé à Dieu dans la nuit de mercredi à jeudi, à l’âge de 91 ans.



Le chef de l’Etat, qui s’exprimait lors de la présentation des condoléances de l’Etat à la confrérie des tidianes, a soutenu que le défunt khalife était "un sage, un savant, qui a longtemps marqué les Sénégalais, de par son éloquence et son savoir sur l’islam et le prophète (PSL)".



"Cheikh Ahmad Tidiane Sy était un grand homme, calme, serein et d’une courtoisie légendaire. Ses causeries attiraient tous les Sénégalais qui l’imitaient dans son éloquence", a témoigné Macky Sall.



Selon le président Sall, "avec la disparition du khalife général des Tidianes, c’est le Sénégal qui perd un homme spirituel exceptionnel et qui marquera encore le pays tout entier".



Il a noté que "l’histoire retiendra que c’est le 25 Mars 1957 que Khalifa Babacar Sy était rappelé à dieu, et aujourd’hui -ce 15 mars 2017-, le Sénégal perd Serigne Cheikh Ahmad Tidiane Sy "Al Makhtoum".



Macky Sall a également rendu un hommage au nouveau khalife général des Tidianes, Serigne Abdoul Aziz Sy "Al Amine", en formulant des prières pour la réussite de sa mission divine.



Il lui a également souhaité une longue santé pour assurer la continuité de l’œuvre de Seydi El Hadji Malick Sy, un des guides religieux sénégalais qui a contribué à la diffusion de la confrérie tidiane et initiateur du "Maouloud" à Tivaouane pour commémorer la naissance du prophète Mouhammad.



Le président Sall a réaffirmé son engagement à l’endroit de l’actuel khalife pour l’accompagner dans sa mission à la tête de la tarikha Tidiane.



Le chef de l’Etat Macky Sall était accompagné de son Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dionne, ainsi que de 15 membres de son gouvernement, de parlementaires et de hauts conseillers de la République.



Aps