Macky Sall sermonne Yaya Jammeh : « Le pouvoir est donné par Dieu et IL le retire quand IL le veut »

Le président de la République, Macky Sall a réitéré, vendredi à Louga, son vœu d’une passation pacifique du pouvoir en Gambie appelant le président sortant Yahya Jammeh à respecter le verdict des urnes et la volonté du peuple gambien.



Macky Sall a pour cela demandé au Khalif de la famille omarienne Thierno Mouhamadou Bachir Tall de Louga à prier dans ce sens.



"Tout ce qui touche la Gambie touche le Sénégal’’ a souligné le chef de l’Etat qui assistait à la cérémonie officielle de la 53-e édition de la Ziarra Thierno Mountaga Daha Tall.



Le chef de l’Etat a invité son homologue gambien à "faire preuve de croyance en Dieu et à céder la place au vainqueur de la dernière élection présidentielle dans ce pays".



’’Le pouvoir est donné par Dieu et il le retire quand il le veut sans que personne ne puisse le contrecarrer’’ a-t-il souligné.



Pour étayer sa réflexion, Macky Sall a rappelé la tenue, demain au Ghana, de la cérémonie de passation de pouvoir entre le président sortant John Mahama et le nouvel élu Nana Akufo-Ado suivant la volonté des urnes dans ce pays.



