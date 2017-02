Macky Sall sur l’échec Abdoulaye Bathily : «Le Sénégal ne garde absolument aucun sentiment amer à l’égard de pays frères et voisins de la Cedeao»

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Février 2017 à 07:46 | | 1 commentaire(s)|



En marge de la cérémonie de la levée des couleurs, le président de la République, Macky Sall est revenu sur la défaite du Sénégal à l’élection à la présidence de la Commission de l’Union africaine. Il a souligné que le Sénégal ne garde aucun sentiment amer à l’encontre des pays qui n’ont pas voté pour lui.



La cérémonie solennelle de la levée des couleurs été, hier, une occasion pour le président de la République de se prononcer à niveau sur la défaite du professeur Abdoulaye Bathily à l’élection de la présidence de la Commission de l’Union africaine. D’emblée, le chef de l’Etat a rappelé que si le Sénégal n’avait pas le soutien de la Cedeao, il n’irait pas en élection.



Mieux, il a également rappelé que n’eut été la décision de la Cedeao au sommet de Kigali au mois de juillet de l’année 2016, cette élection se serait passée. « C’est parce que la Cedeao a fait bloc, à la demande du Sénégal, pour arrêter le processus qui a permis la reprise du vote au mois de janvier », a indiqué le Chef de l’Etat pour expliquer pourquoi le Sénégal avait un candidat à cette élection.



Poursuivant, il a remercié tous les pays qui ont voté pour le Sénégal. Puisque dit-il : « chaque pays à la souveraineté de son vote mais chaque pays aussi à les raisons profondes qui peuvent justifier son vote à un moment donné. » Avant d’ajouter : « Il est vrai que le soutien a été réaffirmé même à Addis-Abeba mais, on prend note de ce qui s’est passé. Je voudrais dire que le Sénégal ne garde absolument aucun sentiment amer à l’égard de pays de frères et voisins de la Cedeao. Nous-mêmes nous comprenons certaines situations.



Lorsque d’autres pays sont sur votre territoire avec leurs soldats on peut comprendre le sens de tel soutien. » En effet, le président de la République estime qu’il faut tourner cette page et passer à autre chose. Ce, d’autant que le candidat du Sénégal, s’il était jugé sur ses qualités et ses capacités, n’aurait aucune difficulté pour remporter ses joutes.



Mais, précise le Chef de l’Etat: « il ne s’agit pas d’un concours. Il s’agit de choix de pays qui sont des pays souverains. Donc, il faut prendre les choses comme telles et tourner la page. »



A ceux qui soutiennent que la diplomatie sénégalaise, à cause de cette défaite, en a pris un sacré coup, le président de la République leur dira : « Notre diplomatie a fini de montrer ses lettres de noblesses et sa capacité. Ce n’est pas parce que notre candidat n’a pas été retenu dans une élection que cela remet en cause les acquis de notre diplomatie et de nos relations avec l’international. »



Le président de la République a profité de l’occasion pour exprimer, en sa qualité de Chef Supérieur des Armées, toute sa fierté à l’Armée nationale. Qui, selon lui, a pris part aux opérations de la Cedeao pour participer à la restauration de la démocratie de la Gambie. « Cette volonté de la Cedeao a fini par montrer que l’Afrique était assez mature pour prendre en charge ses contradictions et ses problèmes. Et Donc, l’Union africaine ne s’est pas trompée en décernant à la Cedeao un trophée de reconnaissance pour l’engagement avec lequel la Cedeao a pu en interne restaurer la volonté du peuple gambien », a souligné Macky non sans réaffirmer l’engagement du Sénégal à coopérer dans le respect absolu de la souveraineté de la Gambie.



Source Libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook