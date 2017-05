Macky Sall sur la plainte de l’opposition sur le pétrole : « Vous pouvez aller au pôle nord ou à Mars »

Le président Macky Sall a réagi à la plainte annoncée de l'opposition à qui il a invité d'aller, si elle le veut au pôle nord ou à la planète Mars pour le faire.



L’opposition avait annoncé de porter plainte contre l’Etat du Sénégal en Europe et aux Etats-Unis pour n’avoir pas défendu correctement, dit-elle, « les intérêts du Peuple sénégalais par rapport à la signature des contrats pétroliers».



Eh bien, le président Macky Sall n’est pas contre, seulement, il a invité Malick Gakou & Cie à aller « porter plainte au pôle nord ou à la planète », comme pour dire qu’il n’est nullement ébranlé par leur plainte.



« J’ai entendu même parler de plainte, les gens peuvent aller au pôle nord ou à la planète Mars ou aller où ils veulent. Il faut que le débat soit sérieux et sincère. Quand on dit que le Sénégal a perdu des milliards dans des transactions, ce qu’on ignore comment fonctionne l’exploration pétrolière et ce que dit la loi. Dans tous les pays du monde, l’exploration du pétrole, comme c’est une activité risquée et à forts potentiels capitaux, elle est défiscalisée partout dans le monde. Tant qu’on est dans l’exploration, il n’y pas de taxe à payer à l’Etat. Ce n’est lorsqu’on commence à produire, c’est-à-dire dès que tombe la première goutte de pétrole on pays tout ce que dit le code pétrolier », a expliqué le président Macky Sall en marge de la cérémonie d’adhésion des jeunes cadres imbus à sa cause ce dimanche 14 mai.



Selon le Chef de l’Etat, « le pétrole est un domaine assez spécial et assez spécialisé où ceux qui en parlent le plus n’en savent rien du tout et ceux qui connaissent n’en parlent pas par ce que leur éthique et leur responsabilité ne leur permettent à chaque instant de tout dire ».





Landing DIEDHIOU, Leral.net