Macky Sall sur le drame au stade Demba Diop : "Les responsabilités seront situées et la loi s’appliquera dans toute sa rigueur"

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juillet 2017 à 17:28

"Les responsabilités seront situées et la loi s’appliquera dans toute sa rigueur", a soutenu, dimanche, le Président Macky Sall, déplorant les incidents tragiques survenus samedi, au stade Demba Diop, lors de la finale de la Coupe de la Ligue, rapporte l'Agence de presse sénégalaise.



La finale de la Coupe de la Ligue a été endeuillée par la mort de huit personnes et 88 blessés graves suite à des échauffourées qui ont éclaté à la fin de la mi-temps des prolongations, entre supporteurs de l’US Ouakam et du Stade de Mbour.



Le chef de l’Etat s’exprimait lors de la cérémonie de levée du corps du directeur général de l’Agence de la Couverture maladie universelle (CMU), Cheikh Seydi Ababacar Mbengue, décédé samedi, à Dakar.



Macky Sall a déploré la mort des huit personnes et exprimé en "cette circonstance particulière, toute sa compassion aux familles des disparus et aux blessés".



Le Président Sall a ainsi appelé ses concitoyens à "bannir la violence sous toutes ses formes", annonçant avoir "ordonné l’ouverture, sans délai, d’une enquête rigoureuse qui permettra de situer toutes les responsabilités, d’identifier les fautifs et de transmettre sans délai les conclusions de l’enquête à la justice".



"Au même moment, a poursuivi le Président Sall, une enquête administrative et une enquête technique seront ouvertes pour déterminer de manière précise, les causes du drame". Selon lui, à partir de ce moment, "les responsabilités seront situées et les fautifs feront face à la justice et la loi s’appliquera dans toute sa rigueur’’.



"Des mesures de sauvegarde administrative ont d’ores et déjà été prises et les blessés totalement pris en charge par l’Etat et les familles des blessés seront accompagnées’’, a encore déclaré le Président Macky Sall.

