Macky Sall sur le drame du Daaka de Médina Gounass: " Il nous faut prendre les mesures nécessaires en vue...

"Je saisis l'occasion, après l'incendie malheureux qui vient de se déclarer au Daaka de Médina Gounass, pour présenter mes condoléances attristées à la Nation . On m'annonce qu'il y a une dizaine de décès, certainement des blessés aussi et il se peut que le bilan évolue", a déclaré le chef de l'Etat Macky Sall hier soir au Palais de la République, lors d'une conférence de presse conjointe avec le Président portugais, Marcellelo Rebelo De Sousa. Ce dernier a aussi saisi l'occasion, pour présenter les condoléances de son pays à son homologue sénégalais.



Par ailleurs, le président Macky Sall a annoncé avoir "instruit le ministre de l'Intérieur qui sera sur place dès demain matin (aujourd'hui). Moi-même, dès vendredi, je sera à Médina Gounass", a-t-il ajouté.



Le Daaka (en puular), une retraite spirituelle qui réunit des milliers de fidèles, a souvent été endeuillé par les incendies dramatiques dont celui d'hier. "Je rappelle les mesures préconisées et prises depuis 2012 pour lutter contres les incendies dans cette retraite spirituelle où les gens se retrouvent en pleine brousse avec de la paille et du feu. Cette cohabitation ne peut pas perdurer. Il nous faut prendre des mesures d'accompagnement nécessaires pour travailler avec la communauté elle-mêm,e en vue d'éviter ces accidents qui sont très malheureux", a indiqué le Président Macky Sall.