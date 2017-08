Je suis peiné d'apprendre la triste nouvelle du décès de Aliou Sow.



Avec le rappel à Dieu de Aliou Sow, le Sénégal perd une figure emblématique de son secteur privé national.



Créateur d'entreprises et philanthrope engagé, le fondateur de la CSE est un modèle de ténacité et de constance dans la quête de l'excellence.



Je salue sa mémoire et présente à sa famille, mes condoléances émues. Paix à son âme.





Macky Sall