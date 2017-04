Macky Sall sur les querelles internes au PS et à l'AFP, Tanor et Niasse invités à mettre de l'ordre dans leurs rangs Le Président Macky Sall a appelé ses alliés, principalement ceux du Parti socialiste et de l'Alliance des forces du progrès à renforcer l'unité de la coalition de la mouvance présidentielle et à taire leurs divergences pour l'intérêt supérieur du Sénégal.

"Le compagnonnage avec les alliés du PS et de l'AFP est sincère et dicté par les intérêts du Sénégal. C'est pourquoi, j'encourage la poursuite de ce compagnonnage et je vous exhorte à laisser les querelles intestines". Le patron de la coalition Benno Bokk Yaakaar craint que les querelles de leadership sapent le moral des troupes. En effet, Macky Sall a appelé ses alliés à taire leurs divergences pour l'intérêt supérieur du Sénégal.



"Ces querelles de leadership nous retardent. Donnez plus de pouvoirs au Président de la République que vous avez élu en lui donnant une majorité confortable à l'Assemblée Nationale afin qu'il travaille davantage. Acceptez de travailler avec celui que j'ai choisi pour être la tête de liste. C'est ce que je demande à ceux qui sont avec moi au sein de la coalition Benno Bokk Yaakar. Même ceux qui ne sont pas dans la coalition, doivent voter pour nous, pour l'intérêt du Sénégal".



Sur un autre registre, le chef de l'APR et chef de la coalition présidentielle a montré qu'il ne donne pas cher du scalp des leaders de l'opposition. Il est convaincu qu'il est le plus fort et qu'il va les battre lors des prochaines élections législatives.



