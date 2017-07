Macky Sall, un messie à Nioro du Rip

La Convergence des cadres républicains (Ccr) a été reçue par la commune de Nioro, ce dimanche 02 juillet, pour animer un forum dans le but de mettre en exergue les réalisations du Président Macky Sall. Un échange selon le coordonnateur national de CCR, Momath Ba, pour « communier avec les populations avant, pendant et après la campagne électorale des législative du 30 juillet 2017 ».



Cette rencontre qui a pour thème " impact socio-économique des projets et réalisations du président Macky Sall", a vu la participation des ministres Aly Ngouille Ndiaye, Mor Ngom, Abdoul Ndéné Sall et des directeurs généraux, acteurs principaux pour les programmes particuliers.



Au responsable politique de l’Apr dans la commune, Momath Ba de dire que « cette réunion de haut niveau permet d’échanger avec les populations de Nioro et cela est occasion pour elles, d’être en face avec des acteurs principaux afin de comprendre tous les détails des éléments de la situation des projets dans la commune de Nioro » a- t-il indiqué, devant une foule excitée.



La situation économique du Sénégal a été également débattue lors de cette audience par le directeur général du Budget, avec des chiffres évalués à des milliards de francs Cfa comparés à ceux du régime de Abdoulaye Wade.



« C’est une avancée significative notée dans la situation financière du Sénégal avec une augmentation du budget de l’Etat et les différentes réalisations des projets dans le cadre du programme Plan Sénégal émergent (Pse) », renseigne le Dg du Budget. Avant de suggérer de mettre ces informations dans les réseaux sociaux comme Facebook et WhatsApp.



Interpellé sur l’élargissement de cette initiative aux autres régions du pays, le coordinateur de la convergence des cadres républicains (Ccr), répond : « Nous avons au niveau de la Convergence des cadres républicains d’abord, projeté de faire des forums du genre à chaque déplacement du président de la République, Macky Sall.



Et vous l’avez vu, Aly Ngouille Ndiaye inviter pour que le même forum soit fait à Linguere, il y avait pensé depuis longtemps nous l’avons fait en première ici, à Nioro. C’est vrai. Je pense que c’est pour la démocratie ».



En ce qui concerne sa commune, le directeur général de l’Agence d’aménagement et de promotion des sites industriels (Aprosi), M. Ba soutient que Nioro est en chantier, énumérant les différents projets en cours de réalisation.



« On a fait des bassins de rétention pour capter l’eau avant que cela ne traverse la ville et construit un grand canal de ceinture pour permettre aux eaux d’être évacuées dans les bas-fond, et la finalité, c’est de les utiliser pour le maraîchage et pour alimenter le Babelon tout en diminuant la salinité des sols et pour faire des cultures du riz, etc...



Il y a 4 km de canalisations qui traversent la ville qui évacuent les eaux pluviales au niveau du bassin. L’Etat a fait ce qu’il avait à faire », s’est -il réjoui.



A l’en croire toujours, « Nioro a un plan directeur d’assainissement des eaux pluviales avec la ville de Linguère et de Diourbel sur 4 milliards depuis plusieurs années et cela n’a jamais été réalisé. En 2007 et 2008, j’avais même invité le directeur de l’Onas mais ce programme a été réalisé aujourd’hui, avec le Président Macky Sall, qui a doublé à nos attentes ».



Sur le plan routier, la commune de Nioro a connu des avancées si l’on se fie aux propos de M. Ba, qui jouait pleinement son rôle d'hôte de cette réunion. « La ville de Nioro a connu 10 tronçons à l’intérieur de la ville alors qu’avant l’accession à la magistrature de Macky Sall, nous n’avions qu'un seul tronçon de 4 km. Et depuis que Nioro est Nioro, il n’y a jamais eu un programme routier aussi important que celui-ci », se glorifie Momath Ba.



Pour rappel, la visite du président de la République à Nioro du Rip pour l’inauguration de la route Dinguiraye – Keur Ayip, devait précéder ce forum. Mais du fait d'un calendrier chargé du chef de l’Etat, elle a été finalement reportée à une date ultérieure.



Cheikh Makhfou Diop