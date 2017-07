Macky aux investis de “BBY” : “vendez vos chèvres et…gagnez car c’est humiliant de perdre”

C’est pourquoi, recevant vendredi au “Grand-Théâtre” de Dakar les investis de la Coalition présidentielle pour une photo de famille en vue de mettre en place des supports de communication autour du Premier ministre, tête liste nationale de “Benno bokk yakaar” (Bby), il n’a cessé de le faire savoir à qui veut l’entendre.



La preuve, dans les colonnes de Les Echos, Macky a harangué en ces les investis de “BBY”. “Vous avez un bilan, un Président et vous avez les Institutions…”, a-t-il fait savoir à tout le monde. Ce qui, dit-il, rapportent nos confrères du Front de Terre, “vous devez gagner et l’objectif fixé au Pm est de 62%”.



Et pour cela, Macky Sall n’est pas parti loin. Comme parlant à (ses) enfants, le Président de la République a tenu cet autre discours à quelques jours des Législatives. “Sortez ce que vous avez gardé. Vendez vos chèvres et tout ce que vous avez parce que c’est humiliant de perdre”, a-t-il ordonné.



Et comme si cela ne suffisait pas, le patron de “BBY” a ajouté cette couche. “D’ici à le 30 juillet, il n’y a plus à dormir. Il n’y a pas de jour qui tienne”.



Avec ce discours, ô combien “politicien”, le Président de la République ne s’imagine pas, alors pas du tout, à une éventuelle “défaite” ou un score au-delà de moins de 62%.



Actusen.com