Macky décrète ce lundi 26 décembre 2016 jour férié

République du Sénégal

Un Peuple –Un But –Une Foi



Primature



Le Ministre auprès du Premier Ministre

Porte-parole du Gouvernement





COMMUNIQUÉ DU GOUVERNEMENT





Conformément aux dispositions de l'article 8 du décret 74-1125 du 19 novembre 1974 fixant le régime de la fête nationale et du premier mai et celui des autres fêtes légales, Monsieur le Président de la République a pris le décret No 2016-2038 du 25 décembre 2016, déclarant la journée du Lundi 26 décembre 2016, accolée à la fête légale du Dimanche 25 décembre 2016, journée pointée et fériée.





Dakar, le 25 décembre 2016

Seydou Guèye