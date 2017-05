Macky promet de démettre tous les ministres qui seront à défaut de loyauté

Restons avec le président Macky Sall qui menace gravement aussi ses ministres et autres directeurs. Le sabre n'est donc pas seulement suspendu au-dessus de la tête des récalcitrants qui auront des listes parallèles. Le président de l'Apr et de la coalition Benno Bokk Yakaar promet de démettre tous les ministres qui seront à défaut de loyauté.



D'après nos fouineurs, lors de la rencontre du Conseil des ministres, il a fait une dissertation de plus de 30 minutes sur la loyauté. A ce titre, le départ de Thierno Alassane Sall a été cité en exemple. Le PR a indiqué que tous les ministres qui sont nommés, doivent gratitude au chef de l'Etat qui est le seul dépositaire de la légitimité populaire.



L'As