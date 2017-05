Macky se fâche : « Ces attaques contre Tanor et Niasse sont lâches. J’ai conquis le Pouvoir avec eux »

C’est un Macky Sall dans tous ses états qui a présidé hier la réunion du Secrétariat national de l’Alliance pour la République. Le Président a dénoncé les attaques contre Moustapha Niasse et Ousmane Tanor Dieng avant de décréter qu’aucun ministre ne sera tête de liste lors des Législatives.



C’est sans doute une des plus courtes réunions du Secrétariat national de l’APR. La rencontre qui a duré moins d’une heure n’a enregistré que l’intervention de Macky Sall qui a dit ses quatre vérités avant que la séance ne soit levée. Selon les informations de Libération, le patron des « apéristes » a fusillé les gens qui, dans son parti, s’en prennent à Moustapha Niasse et à Ousmane Tanor Dieng. «Ces attaques sont lâches et ignobles. J’ai gagné le Pouvoir avec eux et je vais gouverner avec eux.

Ces attaques sont injustifiées et infondées », a lancé Macky Sall qui a aussi pris une décision majeure. En effet, il a informé que les ministres en service dans le Gouvernement ne seront pas, «sauf exception» sur une liste lors des Législatives. « Ils doivent donner la chance à d’autres personnes. Sauf exception, les ministres ne dirigeront pas de liste », a décrété le Président qui a aussi abordé le « cas » des responsables APR de Dakar.



Macky Sall a dénoncé l’insolence dont font preuve certains d’entre eux non sans asséner : « Je sais que toutes les sorties de jeunes, toutes les attaques sont commanditées », a-t-il dit. A la fin du discours présidentiel, l’ambiance était tellement tendue qu’il a fallu que Farba Ngom demande aux responsables d’applaudir pour qu’ils daignent le faire.





Cheikh Mbacké Guissé

