Macky tombe en 2019, un célèbre opposant en taule presque mort, un ministre périt dans un accident… silence, les Saltigués parlent

A l'occasion de la 2e édition du Festival des Arts, des Rites et des musiques sérères "Festin'Siin" tenu ce week-end à Fatick, les saltigués ont fait une séance de "xoy", (un terme de la langue sérère signifiant l'appel à une séance divinatoire).



Dites-vous que les nouvelles qu'ils ont livrées au public ne sont pas rassurantes, notamment pour le régime en place. En pour cause, en plus du sang qui sera versé, les Saltigués sérères ont prédit la fin de l'actuel locataire du Palais présidentiel. "Macky Sall risque de céder son fauteuil présidentiel. Je suis convaincu de sa chute, même si le doute persiste chez certains. Il ne sera pas réélu. Un ministre du gouvernement fera un accident meurtrier. Et je dis qu'un célèbre opposant, actuellement en prison, est à un pas de la mort", prophétise le saltigué, Moussa Sarr. Cette séance de divination a été approuvée par ses collègues, qui exhortent les populations à formuler des prières pour apporter des réponses aux fléaux que sont entre autres, les maladies, les accidents et les risques d'affrontements aux prochaines élections.

Cette 2e édition du Festi'Siin a été présidée par le ministre de la Culture, Mbagnick Ndiaye, par ailleurs président de l'Ong Ndef Leng.



(Source: Vox Populi)