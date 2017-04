Macky wathiathia raille l'opposition : “souma dougué si arène bi, comba bi diex…”

Narcissisme ou pas. C’est selon. Mais en tout état de cause, le chef de l’Etat ne cesse de railler (ses) opposants au fur et à mesure que l’on se rapproche des Législatives du 30 juillet prochain.

En effet, s’il ne fredonne pas la chanson “Serer” “Ko fagni fagn fagn fagn ko wathia thia”, Macky Sall tourne en dérision ses adversaires politiques. Le weekend dernier, lors de la rencontre de la Conférence des leaders de benno bok yaakar (Bby), coalition qui l’a porté au pouvoir, Macky Sall avait parlé de “fanfaronnade” de l’opposition.

“Que les fanfaronnades de l’opposition ne nous détournent pas de nos objectifs”, avait-t-il averti les leaders de Bby. Moins d’une semaine plus tard, rebelote.

Selon Libération, en marge de la cérémonie de lancement jeudi de la réhabilitation de la cité “Baraka”, le chef de l’Etat en a profité pour, à nouveau, chambrer l’opposition qu’il qualifie de “parlotte”. Et avance de façon ironique en langue locale (Woloff).

“Bakù yé bari way way souma dougué si aren bi, comba bi diex. kuma fa fexk, dina la gagn”, a-t-il lâché en Woloff. Autrement dit : “il y a beaucoup de cris de gloire de la part de l’opposition. Mais dès que je foulerai le sol de l’arène, le combat est fini. Et celui que j’y trouverai, aura fort à faire à moi”, fait-il dans la raillerie.

Vivement les Législatives dans 3 mois.

