Macron: "Je n'ai jamais eu de compte dans quelque paradis fiscal que ce soit"

« C'est une attaque de Marine Le Pen qui n'est pas passée inaperçue. La candidate du Front national a insinué que son adversaire pourrait être détenteur d'un compte dans un paradis fiscal. "Je n'ai pas de compte aux Bahamas", a martelé Emmanuel Macron jeudi matin sur France Inter.







"Je n'ai jamais eu de compte dans quelque paradis fiscal que ce soit parce que ce n’est pas mon tempérament et parce que j’ai toujours voulu revenir dans la chose publique, a-t-il poursuivi. Quand j’ai passé quatre ans dans la sphère privée, étant un esprit prévoyant, je me suis gardé d’avoir quelques conflits d’intérêt que ce soit, et d’avoir quelques pratiques de ce type que ce soit."



L'attaque a été lancée en toute fin de débat. "J’espère que l’on apprendra pas que vous avez eu un compte offshore aux Bahamas...", déclarait mercredi soir Marine Le Pen en réponse au candidat d'En Marche! qui revenait sur les affaires judiciaires dont fait l'objet la candidate du Front national. Au même moment, des documents montrant au bas d'un document portant la signature d'Emmanuel Macron, qui agirait pour le compte d'une société, et la banque 1st Caribbean, établissement immatriculée aux Bahamas. Ce contrat a été relayé sur les réseaux sociaux et notamment par des sites russes.







"C’est l’illustration de ce qui est évoqué. C’est typique des fake news, a déplore le candidat d'En Marche!. Marine Le Pen lance cela, elle a derrière des troupes sur internet qui mettent ça en place. Ça a été organisé avec ses alliés (...) Tout ça est factuellement faux."