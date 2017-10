Macron annule son voyage à Dakar en novembre au Forum pour la Paix et la Sécurité

Le président français Emmanuel Macron ne sera finalement pas présent à Dakar pour le Forum sur la paix et la sécurité (13-14 novembre). Il devrait y être remplacé par ses ministres Jean-Yves Le Drian (Affaires étrangères) et Florence Parly (Armées).



En guise de rattrapage, Emmanuel Macron se rendra à Dakar en février 2018, pour prendre part à la conférence de financement du Partenariat mondial pour l’éducation. « Il n’y a pas de problème, assure un collaborateur de Macky Sall. Nous préférons qu’il vienne quelques jours plutôt qu’en coup de vent, comme cela se profilait », assure un proche du président sénégalais à Jeune Afrique.



D'après une source de l'Elysée, le voyage du président français en Afrique de l'Ouest, notamment en Côte d'Ivoire, au Burkina et au Sénégal, a été décalé du fait d'un agenda national chargé

