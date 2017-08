Macron porte plainte contre un photographe pour "harcèlement"

Emmanuel Macron a porté plainte pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée" contre un photographe de presse qui le suivait sur son lieu de vacances, a-t-on appris mardi auprès de l'Elysée.



Le chef de l'Etat est actuellement en vacances à Marseille en compagnie de son épouse Brigitte. "De temps en temps, il sort (...) et ce photographe journaliste l'a suivi à plusieurs reprises à moto. La sécurité lui a demandé à plusieurs reprises de ne pas le faire, il a continué, parfois à ses risques et périls", indique le service de communication de l'Elysée.



"Dimanche, il s'est introduit sur la propriété privée, ce qui a conduit à un dépôt de plainte" pour "harcèlement et tentative d'atteinte à la vie privée", a-t-on précisé, confirmant une information du magazine VSD.



"Au nom du président"

La plainte a été déposée "au nom du président", souligne-t-on. D'après VSD, le photographe a été retenu environ six heures en garde-à-vue dimanche dans un commissariat de Marseille.



Selon une source policière à Marseille, il se trouvait à l'entrée du parc Talabot lors de son interpellation et a été relâché à l'issue des vérifications d'usage.



L'Elysée a en revanche démenti toute pression sur des équipes de télévision postées devant la maison qu'occupe le couple Macron. "Ce n'est pas du tout notre manière de travailler", souligne-t-on.



