Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte «Macron regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte» Rédigé par la redaction le 10 Octobre 2017 à 22:44 | Lu 122 fois Les fonctionnaires français se mobilisaient en nombre, mardi, pour protester contre le gel de leur salaire et les réductions d'effectifs prévues par le gouvernement.





Les fonctionnaires français se sont mobilisés en nombre, ce mardi, pour protester contre le gel de leur salaire et les réductions d'effectifs prévues par le gouvernement, nouveau front contre Emmanuel Macron, qui pour l'instant, ne cède pas face aux contestations.



Après les récentes manifestations contre les ordonnances réformant le droit du travail, celles des retraités ou encore des chauffeurs routiers, c'est la fonction publique, qui représente une part importante de l'activité en France, qui se mobilise contre les suppressions de postes annoncées, le gel des rémunérations, ou encore la remise en cause de leur statut.

«Il y a une mobilisation importante. Il faut entendre ces inquiétudes», a déclaré mardi sur la chaîne France 2, le porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, pour qui néanmoins, les craintes sur le pouvoir d'achat ne sont pas légitimes. Pour la première fois depuis dix ans, les syndicats de fonctionnaires ont appelé tous ensemble, les 5,4 millions d'agents du service public, des infirmières aux instituteurs, à se mobiliser. Près de 130 manifestations et rassemblements sont prévus à travers le pays selon les syndicats.

Cette grève des fonctionnaires, qui représentent environ 20% de l'emploi en France, se traduisait mardi par des fermetures de crèches, d'établissements scolaires et de nombreux autres services publics. À Marseille, dans le sud-est de la France, les trois-quarts des cantines étaient fermées et 80% des crèches, selon la mairie. Dans le ciel, 30% des vols ont été annulés préventivement en raison de la grève des agents de l'Aviation civile, qui emploie majoritairement des fonctionnaires.

«Macron regarde ta Rolex, c'est l'heure de la révolte», pouvait-on lire parmi les slogans déployés à Saint-Nazaire (ouest) où entre 2 400 et 4 000 manifestants ont défilé. Ils étaient aussi plusieurs milliers à manifester à Rennes et Nantes, Montpellier ou Strasbourg. «Il y a des fonctionnaires qui sont au front tous les jours, les agents des hôpitaux, les policiers, les pompiers. On n'a pas non plus l'impression d'être des planqués», a déclaré François Schill, 51 ans, directeur d'une école maternelle de Strasbourg.

(L'essentiel/nxp/afp)

Accueil Partager sur facebook



Plus de Télé < > Etats-Unis: l’ex-femme de Donald Trump s’autoproclame « First Lady ». Melania réagit! Bénin: Patrice Talon évoque son rendez-vous manqué avec Macron