Madah Bitèye, la femme sénégalaise du défunt Cheick Tiote attendrait un bébé ce week-end

C’est vraiment triste, la tragédie fatale du destin. Madah Bitèye, la femme sénégalaise de Cheick Tioté, attend pourtant ce week-end son troisième enfant, quelques jours seulement après le rappel à Dieu de Cheikh Tiote en Chine où il évoluait au Beijing Entreprises.



D’après les sources des tabloïd anglais The Sun et The Guardian, l’ancien milieu de terrain qui a évolué avec Papiss Demba Cissé et Demba Bâ à Newcastle, devait être papa ce week-end.



Mais DIEU dans la puissance et la transcendance de Son Décret implacable en a décidé autrement.



C’est un journaliste du Guardian, Ed Aarons qui a rapporté l’information selon laquelle la femme de l’ex-vedette du football ivoirien Madah devait accoucher ces prochains jours.



Cheick Tiote a déjà deux enfants avec Madah Bitèye. Rappelons que Madah Bitèye est une Sénégalaise. Madah Bitèye est née d’un père sénégalais et d’une mère sénégalaise qui ont longtemps séjourné en Côte d’Ivoire.



Selon les sources de Senego, la dame, éduquée par ses parents, a grandi au pays de Félix Houphouët-Boigny, le Pays des Lagunes. Et son père fait partie de la famille Bitèye de Ngokhoth, commune de Dangalma, département de Bambèye. Une localité où réside également la mère de Madah.



Cheick Tioté est décédé lundi, après avoir été victime d’une crise cardiaque lors d’un entraînement en Chine avec son club Beijing entreprises.



