Madame le Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances de France à Dakar de nouveau pour convaincre de la nécessité de mettre sur pied une économie sociale et solidaire Dans le cadre de sa visite au Sénégal, Madame Pinville, Secrétaire d’Etat auprès du Ministre de l’Economie et des Finances va ternir un point presse à Dakar ce mardi 28 mars.

Objectif, faire, comme elle l’avait annoncé lors de sa visite avec Manuel Valls dans la capitale sénégalaise, la promotion de l’économie solidaire et de l’artisanat d’art.



L'Economie sociale et solidaire (ESS), un concept qui désigne, selon le communiqué reçu par Léral, « un ensemble d'entreprises organisées sous forme de coopératives ou fondations, dont le fonctionnement interne et les activités sont fondés sur un principe de solidarité et d'utilité sociale ». En conférence de presse, Mme Pinville tentera de prouver que cette initiative, l'Economie sociale et solidaire (ESS), peut aider à créer non seulement des emplois et de la richesse pour le Sénégal, mais aussi constituer un facteur de cohésion territoriale.



Mais avant la conférence de presse, elle présidera la Cérémonie de remise des prix du Forum Jeunesse sur le thème de l’économie sociale et solidaire.



Pour rappel, en novembre dernier, 90 jeunes avaient été sélectionnés après un appel à candidatures pour participer à cet événement d’échanges entre entrepreneurs en devenir ou débutants. 3 d’entre eux ont finalement été primés au regard de leurs projets.



Le premier bénéficiera d’une subvention de 5 000 euros (3.2789.785 Francs CFA) pour la mise en œuvre de son projet de Ferme intégrée à Bakel, une région particulièrement marquée par le chômage des jeunes. Cette subvention lui permettra d’aménager un système d’irrigation et de suivre plusieurs formations indispensables à la réussite de son projet.



Et les deux autres suivront durant deux semaines un programme d’incubation avec des ateliers et des formations collectives adaptés à leurs projets au sein de la structure Bond’innov en Île-de-France.

