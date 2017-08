Made in Sénégal : Leral.net vous présente le savoir-faire et la créativité des sculpteurs sénégalais

Made in Sénégal est un dossier dédié au savoir-faire et à la créativité d'artisans, d'artistes, de travailleurs sénégalais qui se sont distingués par la qualité et l'originalité de leur travail. L'immersion dans ce monde qui est le leur, en termes de contraintes et de difficultés, aidera à comprendre les enjeux liés au bon développement de leur secteur d'activités et à encourager la mise en place d'initiatives et de politiques pour permettre aux acteurs de jouer pleinement leur rôle pour un label de qualité 100% Sénégal.