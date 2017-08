Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici «Madia d’or» : Mouhammadou Makhtar Cissé (SENELEC), meilleur manager de l’Administration publique sénégalaise Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Août 2017 à 13:25 | | 0 commentaire(s)|

Le directeur général de la Senelec, Makhtar Cissé, a été désigné «Madia d’Or» 2016. Cette distinction est décernée au meilleur manager (homme) de l’Administration publique. Le prix est remis par le Syndicat national des cadres et employés de l’Administration publique (Synecap), qui a publié ses résultats hier, mardi 8 août.

Makhtar Cissé a été primé sur la base de son CV, des résumés des derniers rapports de gestion de son entreprise, de son plan stratégique, des derniers bilans sociaux, des projets innovants, de projets de Partenariat public-privé. Tous les nommés pour le prix étaient soumis aux mêmes critères.

Le podium du «Madia d’Or» 2016 (homme) est complété par Abdoulaye Mbodji, le directeur de l’AIBD, et Cheikh Bakhoum, le directeur de l’ADIE.

Chez les femmes, le trio gagnant est composé de Mariama Dramé, la directrice générale de l’ANCAR, vainqueur, Dr Annette Seck Ndiaye, directrice de la Pharmacie nationale d’approvisionnement, deuxième, et Sokhna Nata Samb Mbacké, l’administratrice du Fonds d’appui à l’investissement des Sénégalais de l’extérieur (Faise), troisième.

Les prix «Madia d’Or» est un hommage à feu Madia Diop, grande figure du syndicalisme.



Source L'Observateur







Accueil Envoyer à un ami Partager