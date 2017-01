Madiambal Diagne : "Avec Macky Sall, je ne saurais être dans une amitié de complaisance" L'administrateur général du journal "Le Quotidien", et par ailleurs président du conseil d'administration du groupe Yavuz Sellim, Madiambal Diagne évoque dans une entrevue avec le journal "Enquête, ses divergences avec le Président Macky Sall sur la question du changement des gestionnaires de l'établissement. Il revendique sa proximité avec le chef de l'Etat tout en gardant une certaine liberté de penser.

Le patron du journal "Le quotidien" se veut formel. "Je revendique mon amitié avec Macky Sall. C'est quelqu'un qui est bien disposé à mon égard et je le lui rends bien. Pour autant, si nous avons des divergences de points de vue, d'opinion, je m'exprime librement", soutien-t-il.



Evoquant la question du changement d'administrateur des établissements Yevuz Sellim, Madiambal explique leurs divergences. " Je considère que ce qui est en train de se faire ne ressemble pas à du Macky Sall. Que ce qui se fait ne ressemble pas à son idéal de justice, ce qui se fait ne répond pas à son attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'autonomie qu'il a voulu inculquer depuis qu'il est à la tête du pays. Cela ne ressemble en rien à l'homme. C'est pour cela que je suis d'autant plus étonné et surpris que le gouvernement du Sénégal ait pu prendre une telle décision". Madiambal Diagne, soutenant qu'il est lui aussi intéressé, en tant que parent de'élève et père de famille, dit ne pas comprendre que le gouvernement ait pris une telle décision. " Je trouve qu'on ne peut pas s'en prendre à eux comme ça. C'est mon devoir de les défendre, c'est pour cela que cette proximité avec Macky Sall ne m'empêche pas de dire ce que j'ai à dire, d'aller en justice au besoin, d'aller devant les caméras pour dire que ce n'est pas juste. C'est ça l'amitié. Quand vous êtes avec un ami qui fait fausse route, il faut le lui dire. Je ne saurais être dans une amitié de complaisance et je ne pense pas d'ailleurs que Macky Sall attende que je sois complaisant". Il soutient que c'est cette conception qu'il a de l'amitié et il est heureux que le Président ait accepté son point de vue sur la question, et d'ailleurs, précise-t-il, ce n'est pas la première fois qu'ils expriment des points de vue divergents sur un sujet.

