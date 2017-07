Madické Niang dément formellement avoir rencontrer Macky Sall

De folles rumeurs sont distillées par des sites d’information disant que j’ai été reçu par le Président Macky SALL.

Je tiens à démentir de la façon la plus ferme cette manipulation sournoise ourdie par des gens au service du pouvoir qui peine à sortir la tête de l’eau depuis le démarrage de la campagne électorale.

Ces farces fomentées par l’adversaire prouvent à suffisance l’affolement et la panique qui habitent leur camp.

Je tiens à dire à l’ensemble des sénégalais que la seule préoccupation pour laquelle j’accorde, en ce moment, mon temps précieux est celle de permettre à la Coalition Gagnante / Wattu Senegaal, dirigée par le Président Abdoulaye WADE de sortir largement victorieuse de ces élections législatives du 30 juillet 2017.

Signé Me Madické NIANG