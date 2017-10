Madické Niang dément un retrait de la candidature de Wade-fils, « Karim est toujours engagé » Karim Wade sera bien de la course de 2019. Me Madické Niang ainsi pour battre en brèche la sortie de Cheikh Yerim Seck qui dit s’être entretenu avec un des avocats du fils de l’ancien Président.

Le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie réaffirme que Karim Wade sera le candidat du Pds en 2019. Une manière de démentir Cheikh Yerim Seck qui avait soutenu avoir parlé avec l’un des avocats du fils de l’ancien président de la République qui lui a confié que ce dernier, exilé au Qatar, ne va pas se présenter en 2019, mais plutôt en 2024.



« Je lui (cheikh Yerim Seck) lance un défi. S’il est courageux, il n’a qu’à dire avec qui il a parlé. Karim Wade n’a jamais renoncé (à sa candidature) il est toujours engagé. C’est une déclaration grave. C’est une déduction que ne repose sur rien du tout. Lorsque l’information a été relayée dans la presse, je me suis entretenu avec tous les avocats de la défense sauf ce qui sont en France. Karim a décidé d’assumer les responsabilités politiques que lui a confiées le parti. Je lui demande de dire solennellement avec quel avocat il a parlé », a réagi Me Madické Niang samedi, en marge de la clôture du séminaire du groupe parlementaire Liberté et démocratie dont le thème principal est « le rôle du groupe parlementaire dans le processus de la préparation, de l’examen du vote du budget ».



